Коронавирус: в Украине за сутки заразилось рекордное число человек

Коронавирус продолжается распространятся в регионах страны. За минувшие сутки фиксируют новый антирекорд - почти 1200 новых случаев COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 30 июля диагностировали 1 197 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 23 случая с летальным исходом, 760 человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего больных выявили во Львовской области - 131, в Ровенской области - 105, в Ивано-Франковской области 104. В столице количество больных коронавирусом растет, за сутки диагностировали 199 случаев.

Всего с начала распространения коронавируса в Украине заболели 68 794 человека. Скончались от осложнений болезни 1 673, выздоровели 38 154. Число активных больных на сегодняшний день составляет 28 967.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 2698;

Волынская область - 3735;

Днепропетровская область - 1394;

Донецкая область - 865;

Житомирская область - 1807;

Закарпатская область - 5078;

Запорожская область - 779;

Ивано-Франковская область - 4446;

Кировоградская область - 702;

г. Киев - 8131;

Киевская область - 3672;

Львовская область - 9379;

Луганская область - 122;

Николаевская область - 578;

Одесская область - 3150;

Полтавская область - 431;

Ровенская область - 5942

Сумская область - 484;

Тернопольская область - 2922;

Харьковская область - 3626;

Херсонская область - 224;

Хмельницкая область -1109

Черновицкая область - 5812;

Черкасская область - 919;

Черниговская область - 789.

Как сообщалось, 29 июля в Украине выявили 1 022 случая коронавируса, а днем ранее, 28 июля - 919 случаев заражения.

В мире уже более 17 миллионов человек заразились коронавирусом. Только за минувшие сутки 284,5 тысяч новых больных коронавирусом.