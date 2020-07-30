Коронавирус: в Украине за сутки заразилось рекордное число человек

В Украине по состоянию на утро 30 июля диагностировали 1 197 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 23 случая с летальным исходом, 760 человек выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего больных выявили во Львовской области - 131, в Ровенской области - 105, в Ивано-Франковской области 104. В столице количество больных коронавирусом растет, за сутки диагностировали 199 случаев.
Всего с начала распространения коронавируса в Украине заболели 68 794 человека. Скончались от осложнений болезни 1 673, выздоровели 38 154. Число активных больных на сегодняшний день составляет 28 967.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Как сообщалось, 29 июля в Украине выявили 1 022 случая коронавируса, а днем ранее, 28 июля - 919 случаев заражения.
В мире уже более 17 миллионов человек заразились коронавирусом. Только за минувшие сутки 284,5 тысяч новых больных коронавирусом.