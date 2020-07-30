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Четверг, 30.07.2020
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Коронавирус: в Украине за сутки заразилось рекордное число человек

Коронавирус: в Украине за сутки заразилось рекордное число человек
09:55 Сегодня Телеграф
Коронавирус продолжается распространятся в регионах страны. За минувшие сутки фиксируют новый антирекорд - почти 1200 новых случаев COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 30 июля диагностировали 1 197 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 23 случая с летальным исходом, 760 человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего больных выявили во Львовской области - 131, в Ровенской области - 105, в Ивано-Франковской области 104. В столице количество больных коронавирусом растет, за сутки диагностировали 199 случаев.

Статистика заболеваемости коронавирусом на 30 июля 2020

Всего с начала распространения коронавируса в Украине заболели 68 794 человека. Скончались от осложнений болезни 1 673, выздоровели 38 154. Число активных больных на сегодняшний день составляет 28 967.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 2698;
  • Волынская область - 3735;
  • Днепропетровская область -  1394;
  • Донецкая область - 865;
  • Житомирская область - 1807;
  • Закарпатская область - 5078;
  • Запорожская область - 779;
  • Ивано-Франковская область - 4446;
  • Кировоградская область - 702;
  • г. Киев - 8131;
  • Киевская область - 3672;
  • Львовская область - 9379;
  • Луганская область - 122;
  • Николаевская область - 578;
  • Одесская область - 3150;
  • Полтавская область - 431;
  • Ровенская область - 5942
  • Сумская область - 484;
  • Тернопольская область - 2922;
  • Харьковская область - 3626;
  • Херсонская область - 224;
  • Хмельницкая область -1109
  • Черновицкая область - 5812;
  • Черкасская область -  919;
  • Черниговская область - 789.

Как сообщалось, 29 июля в  Украине выявили 1 022 случая коронавируса, а днем ранее, 28 июля - 919 случаев заражения.

В мире уже более 17 миллионов человек заразились коронавирусом. Только за минувшие сутки 284,5 тысяч новых больных коронавирусом.

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
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