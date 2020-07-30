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Четверг, 30.07.2020
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Пандемия: в мире диагностировали более 17 миллионов случаев COVID-19

Пандемия: в мире диагностировали более 17 миллионов случаев COVID-19
09:07 Сегодня Телеграф
Во всем мире выявили более 17 миллионов случаев коронавирусной болезни. 670 тысяч уже скончались от COVID-19.

Коронавирус не отступает, тысячи людей во всем мире продолжают заражаться инфекцией. За минувшие сутки зарегистрировали 284,5 тысяч новых больных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира.

По состоянию на утро 30 июля во всем мире диагностировали 17 189 755 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. С начала пандемии скончались от болезни 670 256 больных. Выздоровели уже 10 701 141 человек. 

Статистика коронавируса на 30.07.2020

На сегодня число активных больных составляет 5 818 358. 1% или 66 390 больных в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.

Статистика коронавируса по странам на 30.07.2020

Коронавирусную болезнь зафиксировали в 213 странах и территориях. Украина находится на 35 месте между Израилем и Беларусью в списке стран по распространению коронавируса. На 29 июля по данным Минздрава подтверждено 67 597 случаев COVID-19.

Больше всего больных зарегистрировано в США - 4 568 037, Индии - 2 555 518 и России - 828 990.

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Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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