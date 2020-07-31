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Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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"Красная", "оранжевая" и "желтая" зоны: в Минздраве определились с системой распределения

"Красная", "оранжевая" и "желтая" зоны: в Минздраве определились с системой распределения
20:47 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны распространения коронавируса попали административно-территориальные единицы 8 областей Украины. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения.

Максим Степанов напомнил, что установлено четыре критерия, по которым определяют, к какой зоне включать ту или иную административно-территориальную единицу, а именно наполненность коек, охват тестирования, коэффициент выявленных новых случаев COVID-19 и динамика роста заболеваемости.

"Что касается регионов, то у нас определены 8 регионов, в которых будут установлены те или иные зоны, которые превысили базовые нормативы, о которых я говорил. Это Винницкая, Волынская, Житомирская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области", - сообщил Степанов.

По его словам, на комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям определились по поводу следующих критериев, что каждую пятницу будет проводиться плановая комиссия ТЭБ и ЧС, на которой будут анализироваться соответствующие показатели, а также будет определяться перечень регионов, вошедших в ту или иную зону. "Этот переход будет начинаться с понедельника и продлится неделю", - добавил Степанов.

В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса

Как известно, с 1 августа в Украине будут действовать новые карантинные правила. Все регионы поделят на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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