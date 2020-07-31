"Красная", "оранжевая" и "желтая" зоны: в Минздраве определились с системой распределения

В "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны распространения коронавируса попали административно-территориальные единицы 8 областей Украины. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения.

Максим Степанов напомнил, что установлено четыре критерия, по которым определяют, к какой зоне включать ту или иную административно-территориальную единицу, а именно наполненность коек, охват тестирования, коэффициент выявленных новых случаев COVID-19 и динамика роста заболеваемости.

"Что касается регионов, то у нас определены 8 регионов, в которых будут установлены те или иные зоны, которые превысили базовые нормативы, о которых я говорил. Это Винницкая, Волынская, Житомирская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области", - сообщил Степанов.

По его словам, на комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям определились по поводу следующих критериев, что каждую пятницу будет проводиться плановая комиссия ТЭБ и ЧС, на которой будут анализироваться соответствующие показатели, а также будет определяться перечень регионов, вошедших в ту или иную зону. "Этот переход будет начинаться с понедельника и продлится неделю", - добавил Степанов.

Как известно, с 1 августа в Украине будут действовать новые карантинные правила. Все регионы поделят на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.