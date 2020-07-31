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"Цветные" зоны и новые правила: как изменится карантин с 1 августа

"Цветные" зоны и новые правила: как изменится карантин с 1 августа
15:28 Сегодня Телеграф
С 1 августа в Украине будут действовать новые карантинные правила. Все регионы поделят на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

При этом критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются неизменными. В зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина в отдельно определенных регионах. В правительстве сообщили, что сегодня вечером решат, какие области отнесут к тем или иным зонам. Из-за высокой заболеваемости Киев могут отнести к "красной" зоне.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Все регионы будут разделены на несколько зон

Регионы зеленой зоны:

  • масочный режим в общественных зданиях и транспорте;

  • перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

  • проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;

  • кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50%.

Регионы желтой зоны:

  • сохраняются требования зеленой зоны;

  • запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.

Регионы оранжевой зоны:

  • сохраняются требования желтой зоны;

  • запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц;

  • запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов ночью;

  • запрещаются плановые госпитализации в больницах;

  • запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

  • запрещается принимать новые смены в детские лагеря;

  • ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Регионы красной зоны:

  • сохраняются требования оранжевой зоны;

  • запрещается работа общественного транспорта;

  • запрещается посещение заведений образования;

  • запрещается деятельность кафе и ресторанов.

В Украине третьй день подряд фиксируют более тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Вчера в Минздраве сообщили об антирекорде - за сутки в стране заболели 1 197 человек. Сегодня сообщалось о 1 090 новых больных. 

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Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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