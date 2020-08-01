В Минздраве сделали неутешительный прогноз по COVID-19

Виктор Ляшко прогнозирует около 4 тысяч летальных случаев от коронавируса.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко предсказывает около четырех тысяч смертей от COVID-19 в Украине.

Об этом он заявил на традиционном брифинге.

"Когда месяц назад мы впервые презентовали прогнозы, тогда страна двигалась по "желто-зеленому" сценарию. На данный момент наша динамика отражает скорее "желтый" сценарий... теперь мы ориентируемся на около 4 тысячи летальных случаев...", - отметил он.

Также на пресс-конференции он объяснил, по какой причине в Украине нельзя снимать карантинные ограничения.

Как известно, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь страна будет поделена на четыре зоны, в зависимости от распространенности COVID-19 по областях.

Напомним, Максим Степанов назвал области-антирекордсмены по COVID-19. За минувшие сутки наибольшее количество случаев коронавирусной болезни подтвердили во Львовской области - 145 и Ивано-Франковской - 123.

Глава ВОЗ заявил, что коронавирус наложит сильный отпечаток на дальнейшем будущем человечества. Его последствия будут ощущаться еще несколько десятилетий.