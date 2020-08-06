Аномальная зима в Антарктиде: на станцию Академик Вернадский вернулись пингвины

На украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" внезапно вернулись пингвины. Причиной такого неожиданного визита стала теплая зима.

Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, на станции заметили пять пингвинов.

Сейчас в Антарктиде разгар зимы, как в начале февраля у нас.

"Это пингвины Дженту или субантарктические, которые являются типичными жителями острова Галиндез, где расположена наша станция, во все сезоны, кроме зимы", — пишут в центре.

По словам биолога Александра Салганского, обычно пингвины массово возвращаются на остров во второй половине октября (соответствует апрелю на нашем полушарии).

В предыдущие годы остров зимой был почти весь скован льдом, но в этом году зима выдалась аномально теплой - высота снежного покрова всего 46 см (для сравнения - два года назад цифра была в три раза больше - 151 см, в 2019 - 130 см).

"Мир меняется, и пингвины адаптируются к новым условиям - даже быстрее, чем мы учимся эти условия прогнозировать", - резюмируют ученые.

Как сообщалось, ученые впервые обнаружили активную утечку метана из морского дна в Антарктике. Они бьют тревогу, ведь это может ускорить процесс глобального потепления.