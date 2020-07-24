Ученые в ужасе: чем опасна активная утечка метана в Антарктиде (Видео)

Ученые впервые обнаружили активную утечку метана из морского дна в Антарктике. Они бьют тревогу, ведь это может ускорить процесс глобального потепления.

Исследователи из Университета штата Орегон подтвердили активизацию утечки метана из морского дна в Антарктиде.

Об этом они рассказали в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Свой "трип" ко шлаковым конусам, которые находятся в проливе Мак-Мердо (море Росса) они назвали шокирующим опытом, и заявили, что это сигнал очень серьезных последствий для глобального потепления.

Смотрите, что происходит на дне моря Росса:

Группа полагает, что под океанским дном у берегов Антарктиды находится очень много метана. Считается, что он появился на фоне разложения водорослей под отложениями морского дна.

Скорее всего, метан находился там очень долго. По мере нагревания нашей планеты, экологи стали опасаться, что газ может высвободиться, если воды над ней нагреются. И если это случится, согласно прогнозу, он выделит так много метана, что не будет никакого восстановления - Земля будет нагреваться сверх наших возможностей выжить.

Исследователи отмечают, что при этом шлаковые конусы размещены не в той части океана, затронутой потеплением - то есть, причина утечки остается загадкой.

Напомним, масштабные пожары в Сибири привели к резкому снижению уровня льда в арктических морях. Свои наблюдения озвучили ученые из Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC).

Ученые сообщают, что в будущем миллионы людей во всем мире будут подвергаться опасному уровню тепловой нагрузки - состояния, которое может привести к прекращению работы органов.

Кроме того, исследователи выяснили, почему в реках и морях массово умирает рыба. Конечно, они отмечают, что зачастую гибель вызвана и таким фактором, как цветение водорослей. Однако в новом исследовании сообщается о новой, связанной с климатом причине гибели рыб.