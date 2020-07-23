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"Нетронутая" природа Антарктиды страдает от туризма и научной деятельности

"Нетронутая" природа Антарктиды страдает от туризма и научной деятельности
20:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Недавние проведенные оценки всех истощающихся пустынь Земли указали на то, что Антарктида является важнейшей пустыней, нуждающейся в защите.

Антарктида - самый суровый и наименее освоенный континент. На нем запрещена хозяйственная деятельность, и Антарктиду посещают лишь ученые и туристы. Мы привыкли считать местную природу вполне защищенной и почти нетронутой человеком, однако новый анализ показывает, что биоразнообразие южного континента также находится под угрозой. И речь не только о продолжающемся потеплении и таянии ледников.

Пути движения людей и грузов рассекают участки нетронутой природы, фрагментируя их. Хуже того, основная человеческая активность сосредоточена именно в тех небольших районах Антарктики, которые находятся на побережье и время от времени очищаются ото льда. Они более-менее доступны, отличаются самой большой концентрацией жизни и оказываются под наибольшим влиянием людей. Об этом Стивен Чоун (Steven Chown) из австралийского Университета Монаша и его коллеги пишут в новой статье, опубликованной в журнале Nature.

Авторы проанализировали документы, касающиеся человеческой деятельности в Антарктиде в последние 200 лет, - в общей сложности более 2,7 миллиона записей. Нанеся области этой деятельности на карту, ученые обнаружили, что полностью нетронутые области сегодня охватывают не более трети континента, причем все это самые суровые, недоступные и наименее населенные жизнью районы. Так, к "нетронутым" может быть отнесено не более 16 процентов ключевых мест обитания местных птиц, включая пингвинов.

Карта Антарктиды

На карте Антарктиды нетронутые участки показаны сиреневым; красным отмечены области человеческой активности

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"Все это означает, что "нетронутые" области континента не включают самые важные с точки зрения биоразнообразия регионы, - говорит Бернард Котзи (Bernard Coetzee), один из участников работы. - Тем не менее шансы сохранить их еще не потеряны". Ученые призывают внести ключевые районы обитания местной фауны в число защищаемых, сократить здесь научную деятельность и прекратить туризм.

Как сообщалось ранее, пожары в Арктике в июне стали причиной выброса в атмосферу 59 млн тонн углекислого газа, что стало рекордом за последние 18 лет наблюдений.

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Антарктида.

Автор:

Телеграф
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