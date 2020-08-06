Зима в Австралии: снегопады парализовали Южный Уэльс (Видео)

Непогода накрыла юго-восточную часть австралийского штата Новый Южный Уэльс. Там прошел сильный снегопад. Видео очевидцы публикуют в соцсетях. По сообщениям местных СМИ, в городе Бомбала, расположенном на высоте 761 м над уровнем моря, возникли проблемы с автомобильным движением, некоторые дороги закрыты для проезда. Из-за снегопада без электричества остались 750 домов.