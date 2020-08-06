Скачать
Четверг, 06.08.2020

Зима в Австралии: снегопады парализовали Южный Уэльс (Видео)

Непогода накрыла юго-восточную часть австралийского штата Новый Южный Уэльс. Там прошел сильный снегопад. Видео очевидцы публикуют в соцсетях. По сообщениям местных СМИ, в городе Бомбала, расположенном на высоте 761 м над уровнем моря, возникли проблемы с автомобильным движением, некоторые дороги закрыты для проезда. Из-за снегопада без электричества остались 750 домов.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Австралия, Снег.
13:28 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь