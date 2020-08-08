Авария танкера близ берегов Маврикия: власти объявили чрезвычайное положение

Популярный туристический остров Маврикий может сильно пострадать от экологической катастрофы. Власти острова 8 августа объявили об экологическом чрезвычайном положении из-за утечки нефти из танкера, который ранее сел на мель возле берегов Маврикия. Об этом пишет DW.

Глава правительства островного государства Правинд Джагнот обратился за помощью к властям Франции.

"У нашей страны нет ни возможностей, ни знаний касаемо того, как спасать корабли, потерпевшие бедствие", - написал он на своей страничке в Twitter.

Об угрозе экологической катастрофы также сообщают экологи. Они указывают, что место крушения расположено возле двух заповедников. Утечка нефтепродуктов может привести к существенному вреду для коралловых рифов, а также загрязнить лагуны и пляжи острова.

Танкер Wakashio потерпел крушение 25 июля в юго-восточной части острова. На борту находится около 4 тысяч тонн нефти.

20 членов экипажа были эвакуированы.

Утечка образовалась из-за трещины в корпусе корабля. О разливе нефти СМИ начали сообщать еще 6 августа.