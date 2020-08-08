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Авария танкера близ берегов Маврикия: власти объявили чрезвычайное положение

Авария танкера близ берегов Маврикия: власти объявили чрезвычайное положение
Обновлено 18:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Популярный туристический остров Маврикий может сильно пострадать от экологической катастрофы. Власти острова 8 августа объявили об экологическом чрезвычайном положении из-за утечки нефти из танкера, который ранее сел на мель возле берегов Маврикия. Об этом пишет DW.

Глава правительства островного государства Правинд Джагнот обратился за помощью к властям Франции. 

"У нашей страны нет ни возможностей, ни знаний касаемо того, как спасать корабли, потерпевшие бедствие", - написал он на своей страничке в Twitter. 

Об угрозе экологической катастрофы также сообщают экологи. Они указывают, что место крушения расположено возле двух заповедников. Утечка нефтепродуктов может привести к существенному вреду для коралловых рифов, а также загрязнить лагуны и пляжи острова. 

Танкер Wakashio потерпел крушение 25 июля в юго-восточной части острова. На борту находится около 4 тысяч тонн нефти. 

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20 членов экипажа были эвакуированы. 

Утечка образовалась из-за трещины в корпусе корабля. О разливе нефти СМИ начали сообщать еще 6 августа. 

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Нефть, Танкер, Маврикий.

Автор:

Телеграф
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