Скачать
Суббота, 08.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19
В Украине сегодня отмечают день войск связи
В Украине сегодня отмечают день войск связи
Лига чемпионов: сегодня играют Бавария и Барселона
Лига чемпионов: сегодня играют Бавария и Барселона
Эктор Хименес-Браво об Украине: Эта страна украла мое сердце навсегда
Эктор Хименес-Браво об Украине: Эта страна украла мое сердце навсегда

Пострадала военная база: В столице Сомали произошел мощный взрыв

Пострадала военная база: В столице Сомали произошел мощный взрыв
13:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В столице Сомали Могадишо в начале субботы произошел мощный взрыв, направленный на военную базу. Об этом сообщили в Хinhua news.

"Свидетели заявили, что взрыв был слышан в Могадишо после того, как, террорист-смертник въехал на военную базу на автомобиле с взрывчаткой", - сообщили в издании.

Также отмечалось, что правительственные силы в последние дни активизировали операции в южных регионах против экстремистов "Аш-Шабаб", которые скрываются в сельских районах, устраивают засады и устанавливают мины.

Во время операции в южном регионе Нижняя Джуба убили 6 боевиков "Аш-Шабаб".

Очевидцы делились фото с места инцидента в соцсетях:

Ранее, по меньшей мере 279 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Ливане за минувшие сутки, общее число инфицированных достигло 5 951. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya.

Также сообщалось, что причиной взрывов в порту Бейрута может быть внешняя атака на страну с помощью ракеты или бомбы. Об этом сообщил глава Ливана Мишель Аун.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сомали, Взрыв.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пандемия COVID-19: в Италии зафиксировали рекордное количество заражений с мая
02 8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Повышение минимальной зарплаты: В "СН" раскрыли детали
04 В Первой лиге опять забили удивительный гол с центра поля (Видео)
05 Красавица и модница: Катя Осадчая поделилась пляжным снимком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Денис Шмыгаль собирает Кабмин на внеочередное заседание
Шмыгаль соберет Кабмин на внеочередное заседание
Жара до +35°С: чем удивит прогноз погоды на выходные
Жара до +35°С: чем удивит прогноз погоды на выходные
Кличко: В столице за сутки 200 новых случаев COVID-19
Кличко: В столице за сутки 200 новых случаев COVID-19
Складной смартфон и еще 4 сюрприза: что готовит пользователям Huawei
Складной смартфон и еще 4 сюрприза: что готовит пользователям Huawei
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь