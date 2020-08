Пострадала военная база: В столице Сомали произошел мощный взрыв

"Свидетели заявили, что взрыв был слышан в Могадишо после того, как, террорист-смертник въехал на военную базу на автомобиле с взрывчаткой", - сообщили в издании.

Также отмечалось, что правительственные силы в последние дни активизировали операции в южных регионах против экстремистов "Аш-Шабаб", которые скрываются в сельских районах, устраивают засады и устанавливают мины.

Во время операции в южном регионе Нижняя Джуба убили 6 боевиков "Аш-Шабаб".

Очевидцы делились фото с места инцидента в соцсетях:

Somalia's army chief survived a suicide attack in Mogadishu after an explosion targeting his convoy occurred near the army hospital https://t.co/ARb3FpFk0M pic.twitter.com/EFpk8mUukq

— China Xinhua News (@XHNews) July 14, 2020