Взрыв в Бейруте: из-за катастрофы в стране зафиксировали рекордную вспышку коронавируса

По его данным, это максимальный суточный прирост числа инфицированных с момента начала пандемии в стране. Общее число выздоровевших пациентов составило 2 042, умерли за все время пандемии 70 человек.

В четверг Фирас Абиад, директор больницы при Университете имени Рафика Харири, отметил, что в ближайшие 10-15 дней в Ливане может вырасти число новых случаев заражения коронавирусом ввиду переполненности больниц и центров сдачи крови после взрыва в Бейруте.

Коллективный иммунитет к заболеванию, вызываемому коронавирусом нового типа, по его словам, в Ливане ослабнет по сравнению с ситуацией, которая была до катастрофы. Это в свою очередь будет иметь средне- и долгосрочные последствия для государства.

На видео можно увидеть множественные разрушения вследствие взрыва в Бейруте:

This is #Beirut now. Remember even if Lebanon falls out of the news cycle people continue to need assistance and solidarity. Check out #OpHelpLebanon for ways you can help or to coordinate with others on how to help. pic.twitter.com/9ly4LSOgFh

