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Взрыв в Бейруте: из-за катастрофы в стране зафиксировали рекордную вспышку коронавируса

Взрыв в Бейруте: из-за катастрофы в стране зафиксировали рекордную вспышку коронавируса
Обновлено 07:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter
По меньшей мере 279 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Ливане за минувшие сутки, общее число инфицированных достигло 5 951. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya

По его данным, это максимальный суточный прирост числа инфицированных с момента начала пандемии в стране. Общее число выздоровевших пациентов составило 2 042, умерли за все время пандемии 70 человек.

В четверг Фирас Абиад, директор больницы при Университете имени Рафика Харири, отметил, что в ближайшие 10-15 дней в Ливане может вырасти число новых случаев заражения коронавирусом ввиду переполненности больниц и центров сдачи крови после взрыва в Бейруте. 

Коллективный иммунитет к заболеванию, вызываемому коронавирусом нового типа, по его словам, в Ливане ослабнет по сравнению с ситуацией, которая была до катастрофы. Это в свою очередь будет иметь средне- и долгосрочные последствия для государства.

На видео можно увидеть множественные разрушения вследствие взрыва в Бейруте:

 

Ранее, причиной взрывов в порту Бейрута может быть внешняя атака на страну с помощью ракеты или бомбы. Об этом сообщил глава Ливана Мишель Аун.

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Все по теме:

Ливан, Бейрут, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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