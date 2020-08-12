Пандемия: четверти канадских предприятий гостиничной отрасли грозит закрытие

Президент Канадской ассоциации отелей Сьюзи Гриноль призывает правительство немедленно увеличить финансовую помощь гостиничной сфере, иначе четверти предприятий страны грозит закрытие. Об этом она заявила на заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, науки и технологий парламента Канады

"Если ничего не будет сделано, мы ожидаем, что по крайней мере 25% индустрии исчезнет", - сказала Гриноль.

Она отметила, что общие программы стимулирования экономики, введенные правительством после начала пандемии коронавируса, не вполне соответствуют специфическим потребностям гостиничной сферы.

"Наше будущее в ваших руках. Для многих отелей решения правительства будут означать разницу между жизнью и смертью. Мы надеемся, вы понимаете, что не все сферы экономики одинаковы. Настало время внедрить специфические методы для поддержки различных отраслей, чтобы оказать помощь секторам, которые очень пострадали – в том числе и нашему", - пояснила Гриноль.

В Канаде в гостиничной сфере работают более 8 тысяч гостиниц, мотелей и баз отдыха. Они обеспечивают рабочими местами более 300 тыс. человек и приносят свыше $10 млрд доходов бюджетам на разных уровнях.

Согласно последним данным, в Канаде остается менее 5 тыс. активных случаев COVID-19. С начала пандемии жертвами коронавируса стали почти 9 тыс. человек.