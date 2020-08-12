Пандемия: четверти канадских предприятий гостиничной отрасли грозит закрытие

"Если ничего не будет сделано, мы ожидаем, что по крайней мере 25% индустрии исчезнет", - сказала Гриноль.
Она отметила, что общие программы стимулирования экономики, введенные правительством после начала пандемии коронавируса, не вполне соответствуют специфическим потребностям гостиничной сферы.
"Наше будущее в ваших руках. Для многих отелей решения правительства будут означать разницу между жизнью и смертью. Мы надеемся, вы понимаете, что не все сферы экономики одинаковы. Настало время внедрить специфические методы для поддержки различных отраслей, чтобы оказать помощь секторам, которые очень пострадали – в том числе и нашему", - пояснила Гриноль.
В Канаде в гостиничной сфере работают более 8 тысяч гостиниц, мотелей и баз отдыха. Они обеспечивают рабочими местами более 300 тыс. человек и приносят свыше $10 млрд доходов бюджетам на разных уровнях.
Согласно последним данным, в Канаде остается менее 5 тыс. активных случаев COVID-19. С начала пандемии жертвами коронавируса стали почти 9 тыс. человек.