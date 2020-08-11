Коронавирус во Франции: запрет на массовые мероприятия в очередной раз продлили

Во Франции во вторник продлили запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Об решении правительства объявил премьер-министр страны Жан Кастекс, которого цитируют французские СМИ.

Запрет на подобные мероприятия был введен в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в конце февраля 2020 года и теперь он продлится до конца октября.

Кастекс призвал продлить обязательный масочный режим в общественных местах, отметив, что часть населения проявляет "все более слабую бдительность, дисциплину и солидарность".

Ранее в планах французских властей была отмена запрета массовых мероприятий с 1 сентября.

По последним данным, во Франции за весь период пандемии зафиксировано свыше 200 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Из них около 30 тысяч скончались.