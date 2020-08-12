Скачать
Среда, 12.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Российская вакцина от COVID-19: в Германии назвали препарат "экспериментом на людях с высоким риском"
Российская вакцина от COVID-19: в Германии назвали препарат "экспериментом на людях с высоким риском"
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Шахтер разгромил Базель на пути в полуфинал Лиги Европы
Шахтер разгромил Базель на пути в полуфинал Лиги Европы
Лучший друг Губки Боба получит свой собственный мультсериал
Лучший друг Губки Боба получит свой собственный мультсериал

В Мексике перевернулся автобус: 13 погибших и более двух десятков раненных (Фото)

В Мексике перевернулся автобус: 13 погибших и более двух десятков раненных (Фото)
Обновлено 06:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Во вторник в результате переворота пассажирского автобуса к северу от Мехико по меньшей мере 13 человек погибли и 24 получили ранения.

По словам местных властей, авария произошла около 2:15 утра (09:15 по киевскому времени) на шоссе, соединяющем Мехико с Толукой, столицей центрального штата Мексика, недалеко от Окойоакака. Об этом сообщает Синьхуа.

Среди погибших пять женщин, пятеро мужчин и трое детей.

Спасатели также сообщили, что в больницы доставлены 24 человека.

ДТП в Мексике

Местные СМИ опубликовали изображения аварии, на которых видно, что автобус компании Futura Select перевернулся на правый бок

Автобус перевернулся в Мексике

Досмотр подозрительного мужчины в Южном Судане обернулся кровавой бойней: более сотни погибших

По данным властей, автобус ехал из тихоокеанского курорта Акапулько в южном штате Герреро в западный штат Халиско.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Мексика.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прощаемся с холестерином: продукты, которые способствуют его снижению
02 Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra
03 Самый главный прием пищи за день: что нежелательно есть на завтрак
04 Продолжает соблазнять фанов: Тина Кунаки опубликовала новые сексуальное фото
05 Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Беларуси: в одном из районов Минска строят баррикады (Видео)
Протесты в Беларуси: в одном из районов Минска строят баррикады (Видео)
И еще одна напасть в 2020 году: в Кыргызстане зафиксировали вспышку сибирской язвы
И еще одна напасть в 2020 году: в Кыргызстане зафиксировали вспышку сибирской язвы
Нарушение перемирия: во время артудара в Йемене погибло два человека
Нарушение перемирия: во время артудара в Йемене погибло два человека
Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике
Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь