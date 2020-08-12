В Мексике перевернулся автобус: 13 погибших и более двух десятков раненных (Фото)

По словам местных властей, авария произошла около 2:15 утра (09:15 по киевскому времени) на шоссе, соединяющем Мехико с Толукой, столицей центрального штата Мексика, недалеко от Окойоакака. Об этом сообщает Синьхуа.
Среди погибших пять женщин, пятеро мужчин и трое детей.
Спасатели также сообщили, что в больницы доставлены 24 человека.
Местные СМИ опубликовали изображения аварии, на которых видно, что автобус компании Futura Select перевернулся на правый бок
По данным властей, автобус ехал из тихоокеанского курорта Акапулько в южном штате Герреро в западный штат Халиско.