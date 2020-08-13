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Крушение судна у берегов Маврикия: большую часть разлившегося топлива откачали

Крушение судна у берегов Маврикия: большую часть разлившегося топлива откачали
Обновлено 04:51 Сегодня Телеграф
Большая часть топлива, которое оставалось на потерпевшем крушение у берегов Маврикия японском балкере Wakashio, была откачана. Об этом сообщил судовладелец Nagashiki Shipping, передает Aljazeera.

"Я слышал, что откачка почти закончена, но трудно утверждать, что на судне не осталось абсолютно никакого топлива", - сказал Йошинори Фукусима, пресс-секретарь Nagashiki Shipping. 

Корабль столкнулся с коралловым рифом и сел на мель у юго-восточного побережья Маврикия 25 июля. На борту находилось около 4 тысяч тонн топлива.

Утечка образовалась из-за трещины в корпусе корабля. О разливе нефти СМИ начали сообщать еще 6 августа.

Крушение судна у берегов Маврикия: топливное пятно сняли из космоса (Фото)

Власти острова 8 августа объявили об экологическом чрезвычайном положении.

Ранее Франция заявила, что поможет Маврикию с очисткой воды от нефти, а Япония заявила, что направит экспертов для помощи.

 

 

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Кораблекрушение, Маврикий.

Автор:

Телеграф
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