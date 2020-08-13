Крушение судна у берегов Маврикия: большую часть разлившегося топлива откачали

"Я слышал, что откачка почти закончена, но трудно утверждать, что на судне не осталось абсолютно никакого топлива", - сказал Йошинори Фукусима, пресс-секретарь Nagashiki Shipping.
Корабль столкнулся с коралловым рифом и сел на мель у юго-восточного побережья Маврикия 25 июля. На борту находилось около 4 тысяч тонн топлива.
Утечка образовалась из-за трещины в корпусе корабля. О разливе нефти СМИ начали сообщать еще 6 августа.
Власти острова 8 августа объявили об экологическом чрезвычайном положении.
Ранее Франция заявила, что поможет Маврикию с очисткой воды от нефти, а Япония заявила, что направит экспертов для помощи.