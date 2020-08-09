Крушение судна у берегов Маврикия: топливное пятно сняли из космоса (Фото)

Спутники компании Maxar Technologies засняли большое топливное пятно рядом с островом Маврикий, что в Индийском океане, сообщает издание The Guardian.

Исследователи компании отмечают, что на снимках видны пятна топлива, которые уже достигли коралловых рифов.

Они распространяются до северо-западной части острова.

Компания Nagashiki Shipping, владеющая потерпевшим крушение судном MV Wakashio, сообщила, что спасательные работы приостановлены из-за сложных погодных условий, но она следит за развитием ситуации.

Власти островного государства заявили, что тысячи биологических видов находятся под угрозой вымирания, также под угрозой экономика, продовольственная безопасность и здоровье жителей Маврикия.

Судно, шедшее вод панамским флагом, село на мель возле побережья Пуэнт-д’Эсни, неподалеку от знаменитой лагуны Блю-Бэй.

Власти острова 8 августа объявили об экологическом чрезвычайном положении из-за утечки нефти из танкера, который ранее сел на мель возле берегов Маврикия.

Танкер Wakashio потерпел крушение 25 июля в юго-восточной части острова. На борту находится около 4 тысяч тонн топлива.

Утечка образовалась из-за трещины в корпусе корабля. О разливе нефти СМИ начали сообщать еще 6 августа.