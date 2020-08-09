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Крушение судна у берегов Маврикия: топливное пятно сняли из космоса (Фото)

Крушение судна у берегов Маврикия: топливное пятно сняли из космоса (Фото)
Обновлено 20:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Спутники компании Maxar Technologies засняли большое топливное пятно рядом с островом Маврикий, что в Индийском океане, сообщает издание The Guardian.

Исследователи компании отмечают, что на снимках видны пятна топлива, которые уже достигли коралловых рифов. 

Они распространяются до северо-западной части острова. 

Компания Nagashiki Shipping, владеющая потерпевшим крушение судном MV Wakashio, сообщила, что спасательные работы приостановлены из-за сложных погодных условий, но она следит за развитием ситуации. 

Власти островного государства заявили, что тысячи биологических видов находятся под угрозой вымирания, также под угрозой экономика, продовольственная безопасность и здоровье жителей Маврикия.

Судно, шедшее вод панамским флагом, село на мель возле побережья Пуэнт-д’Эсни, неподалеку от знаменитой лагуны Блю-Бэй. 

Потерпевшее крушение судно MV Wakashio

Эффект временный: сокращение выбросов не улучшило экологическую ситуацию в мире

Власти острова 8 августа объявили об экологическом чрезвычайном положении из-за утечки нефти из танкера, который ранее сел на мель возле берегов Маврикия.

Танкер Wakashio потерпел крушение 25 июля в юго-восточной части острова. На борту находится около 4 тысяч тонн топлива.

Утечка образовалась из-за трещины в корпусе корабля. О разливе нефти СМИ начали сообщать еще 6 августа.

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Все по теме:

Кораблекрушение, Загрязнение, Маврикий.

Автор:

Телеграф
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