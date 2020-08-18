Катар и Турция построят базу ВМС в Ливии

Турция, Катар и признанное ООН Правительство национального согласия Ливии заключили договор о создании базы турецких ВМС в ливийском городе Мисрата.

В соответствии с договоренностью, в Мисрате создается трехсторонний военный координационный центр, передает телеканал Al Arabiya.

"Кроме того, стороны договорились об отправке катарских военных советников в Ливию для обучения ливийских военных, а также о предоставлении Ливии мест в турецких и катарских военных училищах", - отмечает телеканал.

Целью соглашения является "повышение боеспособности воинских подразделений, подчиняющихся ПНС".

Ранее в понедельник ливийскую столицу Триполи посетили министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и заместитель премьер-министра, государственный министр обороны Катара Халид бен Мухаммед аль-Аттыйя. Они встретились с главой ПНС Фаизом Сарраджем. В ПНС по случаю их визита отметили, что власти в Триполи выступают за "политический диалог, который является единственным решением ливийского кризиса, и необходимо поддерживать этот курс, способствующий укреплению стабильности в стране".

Как известно, гражданская война в Ливии началась после свержения диктатора Муаммара Каддафи. Сейчас в стране фактическое двоевластие.

Восточное правительство поддерживается Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром, также на его стороне воюют российские наемники из российской ЧВК "Вагнер".

Западное Правительство национального согласия (ПНС) официально признано ООН и активно поддерживается Турцией.