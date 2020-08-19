Первая женщина на этой должности: этническая украинка стала министром финансов Канады

"Фриланд, которая ранее была министром, ответственным за международную торговлю, иностранные дела и межправительственные отношения, теперь возглавит министерство финансов – и станет первой женщиной на этом посту. Она также останется заместителем премьер-министра", – написал Трюдо в своем Твиттере.
Церемония инаугурации новых членов правительства Канады состоялась в Оттаве.
Обязанности Фриланд, связанные с налаживанием отношений между центральным правительством и властями канадских провинций и территорий, перейдут к Доминику Леблану, который сейчас возглавляет Тайный совет Канады.
Все остальные министры сохранили свои посты в действующем правительстве.
Предыдущий министр финансов Канады Билл Морно объявил о своей отставке в понедельник. По информации СМИ, причиной этого решения стало его расхождения во взглядах с Джастином Трюдо на необходимые шаги для поддержания и восстановления экономики в условиях коронакризиса.
Из-за масштабных мер по поддержке экономики дефицит государственного бюджета Канады в этом году достиг невиданных со времен Второй мировой войны размеров.
Как известно, Христя Фриланд - этническая украинка, канадская писательница, журналистка и политик.