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Первая женщина на этой должности: этническая украинка стала министром финансов Канады

Первая женщина на этой должности: этническая украинка стала министром финансов Канады
Обновлено 01:48 Сегодня Телеграф Укринформ
В Канаде назначили нового министра финансов. Нею стала Христя Фриланд, сохранившая также пост вице-премьера во втором правительстве Джастина Трюдо.

"Фриланд, которая ранее была министром, ответственным за международную торговлю, иностранные дела и межправительственные отношения, теперь возглавит министерство финансов – и станет первой женщиной на этом посту. Она также останется заместителем премьер-министра", – написал Трюдо в своем Твиттере.

Церемония инаугурации новых членов правительства Канады состоялась в Оттаве.

Обязанности Фриланд, связанные с налаживанием отношений между центральным правительством и властями канадских провинций и территорий, перейдут к Доминику Леблану, который сейчас возглавляет Тайный совет Канады.

Все остальные министры сохранили свои посты в действующем правительстве.

Предыдущий министр финансов Канады Билл Морно объявил о своей отставке в понедельник. По информации СМИ, причиной этого решения стало его расхождения во взглядах с Джастином Трюдо на необходимые шаги для поддержания и восстановления экономики в условиях коронакризиса.

Канада назвала результаты выборов в Беларуси "мошенническими" и осудила действия силовиков

Из-за масштабных мер по поддержке экономики дефицит государственного бюджета Канады в этом году достиг невиданных со времен Второй мировой войны размеров.

Как известно, Христя Фриланд - этническая украинка, канадская писательница, журналистка и политик.

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Канада, Христя Фриланд.

Автор:

Телеграф
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