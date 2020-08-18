Канада назвала результаты выборов в Беларуси "мошенническими" и осудила действия силовиков

Канада не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа. Об этом сообщил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань.

"Канада присоединяется к партнерам по международному сообществу в осуждении притеснений мирных протестующих после президентских выборов в Беларуси. Мы не признаем результаты этих мошеннических выборов президента Беларуси и призываем к свободным и честным выборам", - сказал он.

Шампань добавил, что "тысячи людей по всей Беларуси вышли на улицу, требуя прекращения полицейской жестокости, освобождение политических пленников и честных выборов", после чего заявил о надобности проведения тщательного расследования ситуации со стороны ОБСЕ.

Глава МИД добавил, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать народ Беларуси и продолжит работать с международными партнерами, чтобы "их голоса были услышаны, а причастные к подрыву демократии и совершению жестоких действий против протестующих были привлечены к ответственности".

Напомним, Лукашенко в понедельник, 17 августа, прилетел на вертолете на "Минский завод колесных тягачей", где высказался о призывах к забастовкам на предприятиях.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов, - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - заявил он.

Позже он все же передумал и публично согласился на проведение новых президентских выборов в стране, но только при условии принятия новой Конституции.