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ООН о протестах в Беларуси: Недовольство народа должно быть услышанным

ООН о протестах в Беларуси: Недовольство народа должно быть услышанным
Обновлено 05:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерриш обратился к властям Беларуси с призывом обеспечить гражданам страны возможность воспользоваться их политическими правами и гражданскими свободами.

"Со своей стороны, Генеральный секретарь считает, что недовольство народа должно быть услышанным, а репрессии - это не ответ", - сказал спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает "Голос Америки". 

Он добавил, что генсек ранее заявил, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и отметил важность предоставления гражданам страны возможности воспользоваться их гражданскими свободами и политическими правами, что также включает право на проведения мирных протестов. 

"Власть должна проявить сдержанность в ответе на демонстрации. Все обвинения в пытках и других нарушениях против людей под стражей должны быть расследованы", - говорится в заявлении.

Протесты в Беларуси: власти отрицают информацию о гибели пяти демонстрантов

Напомним, Албания, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, обеспокоена условиями проведения президентских выборов в Беларуси, к которым не были допущены международные наблюдатели, а также применением насилия против демонстрантов, мессовыми задержаниями, пытками и жестоким поведением со стороны правоохранительных органов. 

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Все по теме:

Беларусь, ООН, Протесты, Антониу Гутерриш.

Автор:

Телеграф
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