Ситуация в Беларуси: руководство ОБСЕ хочет провести переговоры с властями страны и оппозицией

Действующий глава ОБСЕ и премьер-министр Албании Эди Рама вместе с главой МИД Швеции Анн Линде собираются посетить Беларусь для проведения переговоров с властями и оппозицией. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

Албания, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, обеспокоена условиями проведения президентских выборов в Беларуси, к которым не были допущены международные наблюдатели, а также применением насилия против демонстрантов, мессовыми задержаниями, пытками и жестоким поведением со стороны правоохранительных органов.

"Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска пути вперед в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении организации.

Правительству Беларуси было направлено официальное предложение относительно визита действующего председателя ОБСЕ Эди Рамы и министра иностранных дел Швеции Анн Линде для организации и проведения встречи с представителями властей и оппозиции.

"Председатель ОБСЕ еще раз подчеркивает срочную необходимость полного соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, в частности содействия и защиты основных свобод и прав человека, а также уважения к суверенитету и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 17 августа, прилетел на вертолете на "Минский завод колесных тягачей", где высказался о призывах к забастовкам на предприятиях.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов, - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - заявил он.

Позже он все же передумал и публично согласился на проведение новых президентских выборов в стране, но только при условии принятия новой Конституции.