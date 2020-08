"Путин должен держаться подальше от Беларуси, как и от наших выборов": Болтон дал совет Трампу

"Вероятность вмешательства России в дела Беларуси растет по мере того, как Лукашенко, пережиток Советского союза, изо всех сил старается сохранить власть", - написал Болтон в Твиттер.

"Президент Трамп должен четко пояснить, что Владимир Путин должен держаться подальше от Беларуси, как и от наших выборов", - добавил он.

The prospect of Russian intervention in Belarus is growing as Soviet holdover Lukashenko struggles to hold power. President Trump should make it clear that Vladimir Putin must stay out of Belarus - and out of our elections as well! pic.twitter.com/EsdMYgYkct

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 17, 2020