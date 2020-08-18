"Путин должен держаться подальше от Беларуси, как и от наших выборов": Болтон дал совет Трампу

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, рекомендует Дональду Трампу четко дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что Россия не имеет права вмешиваться в происходящее в Беларуси.

"Вероятность вмешательства России в дела Беларуси растет по мере того, как Лукашенко, пережиток Советского союза, изо всех сил старается сохранить власть", - написал Болтон в Твиттер.

"Президент Трамп должен четко пояснить, что Владимир Путин должен держаться подальше от Беларуси, как и от наших выборов", - добавил он.

The prospect of Russian intervention in Belarus is growing as Soviet holdover Lukashenko struggles to hold power. President Trump should make it clear that Vladimir Putin must stay out of Belarus - and out of our elections as well! pic.twitter.com/EsdMYgYkct — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 17, 2020

Напомним, Лукашенко в понедельник, 17 августа, прилетел на вертолете на "Минский завод колесных тягачей", где высказался о призывах к забастовкам на предприятиях.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов, - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - заявил он.

Позже он все же передумал и публично согласился на проведение новых президентских выборов в стране, но только при условии принятия новой Конституции.