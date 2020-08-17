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Новые выборы в Беларуси: Лукашенко пошел на уступки и назвал условия

Новые выборы в Беларуси: Лукашенко пошел на уступки и назвал условия
18:18 Сегодня Телеграф
Александр Лукашенко передумал и публично согласился на проведение новых президентских выборов в стране, но с одним условием. Данное заявление он сделал во время общения с протестующими работниками Минского завода колесных тягачей.

"Будет так мужики: нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели.

И даже альтернативщики не были против!

Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежде Конституцию мы принимали на референдуме…

И по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти", – заявил он.

Видео на котором Александр Лукашенко делает свое заявление:

Напомним

17 августа, Александр Лукашенко в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

В МВД Беларуси заявили о завершении работы по освобождению задержанных участников протеста. 

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами. По его словам, власти больше не будут уговаривать протестующих.

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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