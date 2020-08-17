Новые выборы в Беларуси: Лукашенко пошел на уступки и назвал условия

"Будет так мужики: нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели.
И даже альтернативщики не были против!
Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежде Конституцию мы принимали на референдуме…
И по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти", – заявил он.
Видео на котором Александр Лукашенко делает свое заявление:
Напомним
17 августа, Александр Лукашенко в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
В МВД Беларуси заявили о завершении работы по освобождению задержанных участников протеста.
Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами. По его словам, власти больше не будут уговаривать протестующих.