Ситуация в Беларуси: более ста участников протестов остаются за решеткой

В МВД Беларуси заявили о завершении работы по освобождению задержанных участников протеста. Последнюю информацию об этом опубликовала представитель министерства Ольга Чемоданова в своем Телеграм-канале.

Она отметила, что по состоянию на 14:00 17 августа в изоляторах временного содержания остаются 122 задержанных.

"Содержащиеся на участке ИВС в Жодино граждане были переведены в центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома и по состоянию на 8:00 отпущены.

В настоящее время в ЦИП ГУВД находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия", – говорится в сообщении.

Ситуация в Беларуси

В Беларуси продолжаются протесты. 17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти, а также заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

Правительство Беларуси сложило полномочия перед Лукашенко.

17 августа Александр Лукашенко в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.