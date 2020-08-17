Правительство Беларуси сложило полномочия перед Лукашенко. Об этом сообщает государственное информационное агенство БЕЛТА.
"Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным Президентом. Это предусмотрено постановлением Совета Министров", - говорится в сообщении.
Как сообщается, постановление вступает в силу со дня его принятия. На Национальном правовом интернет-портале Беларуси также сказано, что уже подписан Указ о полномочиях правительства.
Согласно документу премьер-министру, его замам, министрам и председателям госкомитетов поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета Министров.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.
Кроме того, на забастовки выходят рабочие крупнейших предприятий. За время протестов были задержаны тысячи митингующих. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказанием.
Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.
Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.
Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти.