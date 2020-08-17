Согласно постановлению Совета Министров, правительство Беларуси сложило полномочия перед Александром Лукашенко.

Правительство Беларуси сложило полномочия перед Лукашенко. Об этом сообщает государственное информационное агенство БЕЛТА.

"Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным Президентом. Это предусмотрено постановлением Совета Министров", - говорится в сообщении.

Как сообщается, постановление вступает в силу со дня его принятия. На Национальном правовом интернет-портале Беларуси также сказано, что уже подписан Указ о полномочиях правительства.

Согласно документу премьер-министру, его замам, министрам и председателям госкомитетов поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета Министров.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Кроме того, на забастовки выходят рабочие крупнейших предприятий. За время протестов были задержаны тысячи митингующих. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказанием.

Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти.