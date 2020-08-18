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Протесты в Беларуси: власти отрицают информацию о гибели пяти демонстрантов

Протесты в Беларуси: власти отрицают информацию о гибели пяти демонстрантов
Обновлено 02:48 Сегодня Телеграф
Следственный комитет Беларуси отвергает информацию правозащитных организаций о пяти погибших во время протестов в стране.

Об этом заявил в комментарии для "БелаПАН" представитель СК Сергей Кабакович.

Он сообщил, что Минске во время протестов погиб Александр Тарайковский, а в после задержания в Гомеле умер Александр Вихор. 

Кабакович добавил, что следователи расследуют обстоятельства обоих случаев. Он заверил, что по факту смерти Вихоря назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, уже опрошены свидетели и продолжается проверка записей камер наблюдения.

"Анализируется различная информация, которая может помочь разобраться во всех обстоятельствах по существу", - добавил 

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Представитель СК говорит, что "других случаев смерти во время массовых акций в Беларуси не зарегистрировано".

Как сообщалось в отчете образовательно-общественного общественного объединения "Звяно", в Беларуси во время акций протеста минимум пять человек были убиты, а семеро получили травмы.

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Беларусь, Протесты.

Автор:

Телеграф
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