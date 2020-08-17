Правозащитники: во время протестов в Беларуси погибло не менее пяти человек

В Беларуси во время акций протеста минимум пять человек были убиты, а семеро получили травмы. Об этом сообщили в "Радио Свобода".

"Меньшей мере пять человек погибли, а семеро находились в критическом состоянии в реанимации во время уличных акций протеста после президентских выборов в Беларуси. Такая информация приводится в отчете образовательно-общественного общественного объединения "Звяно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что отчет посвящен нарушению прав протестующих в Беларуси в период с 7 по 14 августа.

"Волонтеры "Звяны" нашли 120 человек в минских больницах и допросили 30 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести. Официально власти сообщили только об одной смерти, в Минске на Пушкинской - Александра Тарайковского", - отмечается в сообщении.

Также по словам главы совета "Звяны" Татьяны Хацуры-Яворской, 25-летнему Александру Вихору, который умер в Гомеле, было отказано в медицинской помощи.

В этом случае, как и в случае со смертью Тарайковского, расследование не проводилось и в судебно-медицинской экспертизе было отказано.

"Правозащитники имеют свидетельства людей, которых госпитализировали со сломанными ребрами, руками, травмами глаз и другими травмами, которые требуют немедленной медицинской помощи. Все они утверждают, что медицинскую помощь оказывали через 6-12 часов после травмы, некоторые только после потери сознания", - говорится в сообщении.

Напомним

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами. По его словам, власти больше не будут уговаривать протестующих.

Александр Лукашенко передумал и публично согласился на проведение новых президентских выборов в стране, но с одним условием. Данное заявление он сделал во время общения с протестующими работниками Минского завода колесных тягачей.