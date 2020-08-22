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Президент Зимбабве запретил учителям отстранять забеременевших девочек от занятий и бить учеников тростью

Президент Зимбабве запретил учителям отстранять забеременевших девочек от занятий и бить учеников тростью
Обновлено 20:18 Сегодня Телеграф Синьхуа Фото: Твиттер
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подписал закон, запрещающий государственным школам отстранять от школьных занятий забеременевших девочек.

Учителям также больше не разрешается бить учеников тростью.

В новом законе также говорится, что ни один ученик не может быть исключен из школы за неуплату школьных сборов.

До внесения поправок в закон школьные власти могли исключить девочку за то, что она забеременела, но щадили мальчика, ответственного за ту же беременность. Это считалось дискриминационным по отношению к девочке.

Педагоги приветствовали поправки как прогрессивные.

Министр начального и среднего образования Кейн Матема сказал, что он взволнован тем, что президент подписал новый закон.

"Президент только что подписал закон, и мы будем полностью обеспечивать соблюдение положений, направленных на развитие образования в стране. Мы считаем, что этот закон является прогрессивным законодательством", - сказал он.

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Главный исполнительный директор Ассоциации учителей Зимбабве (Zimta) Сифисо Ндлову заявил, что они полностью поддерживают положения Закона, поскольку они соответствует требованиям современного общества.

Он сказал, что телесные наказания порождают насилие в обществе, и приятно, что они были отменены, в то время как запрет на исключение беременных учениц поможет отстаивать права девочек.

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Все по теме:

Зимбабве, Школа, Африка.

Автор:

Телеграф
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