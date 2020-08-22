Президент Зимбабве запретил учителям отстранять забеременевших девочек от занятий и бить учеников тростью

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подписал закон, запрещающий государственным школам отстранять от школьных занятий забеременевших девочек.

Учителям также больше не разрешается бить учеников тростью.

В новом законе также говорится, что ни один ученик не может быть исключен из школы за неуплату школьных сборов.

До внесения поправок в закон школьные власти могли исключить девочку за то, что она забеременела, но щадили мальчика, ответственного за ту же беременность. Это считалось дискриминационным по отношению к девочке.

Педагоги приветствовали поправки как прогрессивные.

Министр начального и среднего образования Кейн Матема сказал, что он взволнован тем, что президент подписал новый закон.

"Президент только что подписал закон, и мы будем полностью обеспечивать соблюдение положений, направленных на развитие образования в стране. Мы считаем, что этот закон является прогрессивным законодательством", - сказал он.

Главный исполнительный директор Ассоциации учителей Зимбабве (Zimta) Сифисо Ндлову заявил, что они полностью поддерживают положения Закона, поскольку они соответствует требованиям современного общества.

Он сказал, что телесные наказания порождают насилие в обществе, и приятно, что они были отменены, в то время как запрет на исключение беременных учениц поможет отстаивать права девочек.