В МОН утвердили 50 новых стандартов высшего образования

В МОН Украины утвердили 50 новых стандартов высшего образования, поэтому в целом уже утверждено 150 стандартов "нового поколения". Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

"К началу нового учебного года утверждено еще 50 новых компетентностных стандартов высшего образования: 27 - для образовательной степени "Бакалавр" и 23 - для образовательной степени "Магистр".

Так, на сегодня утверждено уже 150 стандартов "нового поколения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые стандарты соответствуют требованиям "Болонского процесса" и базируются на компетентностном подходе.

В стандартах не установлен перечень нормативных дисциплин (как это было раньше), это дает больше возможностей вузам в создании различных образовательных программ.

Следовательно, стандарты предусматривают осуществление мониторинга и периодического пересмотра образовательных программ, ориентированных на ежегодное оценивание студентов и преподавателей вуза, регулярное обнародование результатов таких оценок, вводят эффективную систему предотвращения и выявления академического плагиата в научных работах преподавателей и студентов.

Ранее, если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил сегодня, то его выиграли бы сторонники независимости.