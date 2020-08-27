Крушение судна у берегов Маврикия: на берег острова выбросились более десятка дельфинов

"Это очень печальный и тревожный день для народа Маврикия", - заявил в среду Хэппи Хамбуле, старший менеджер Гринпис Африки по климатической и энергетической кампании.
"Гринпис обращается к властям с просьбой провести быстрое и прозрачное вскрытие трупов", - добавил он
Японский корабль MV Wakashio 25 июля столкнулся с коралловым рифом у острова в Индийском океане.
6 августа был замечен масштабный разлив нефтепродуктов. Это побудило правительство островного государства объявить чрезвычайное экологическое положение.
Разлив распространился по обширной территории, находящихся под угрозой исчезновения коралловых рифов, затронув рыб и других морских обитателей. Некоторые ученые назвали произошедшее самой страшной экологической катастрофой в стране.
По словам ученых, последствия разлива все еще не устранены, и ущерб может на десятилетия оказать влияние на Маврикий и его зависимую от туризма экономику.
В среду экологические группы заявили, что по меньшей мере 14 мертвых дельфинов выбросило на берег Маврикия. По их словам, выбросившиеся на берег животные выглядели серьезно больными.