Крушение судна у берегов Маврикия: на берег острова выбросились более десятка дельфинов

Гринпис призвал правительство Маврикия провести "срочное расследование" после того, как несколько мертвых дельфинов выбросило на берег островной страны. Произошло это спустя месяц после крупного разлива нефти, вызванного крушением судна MV Wakashio.

"Это очень печальный и тревожный день для народа Маврикия", - заявил в среду Хэппи Хамбуле, старший менеджер Гринпис Африки по климатической и энергетической кампании.

"Гринпис обращается к властям с просьбой провести быстрое и прозрачное вскрытие трупов", - добавил он

Японский корабль MV Wakashio 25 июля столкнулся с коралловым рифом у острова в Индийском океане.

6 августа был замечен масштабный разлив нефтепродуктов. Это побудило правительство островного государства объявить чрезвычайное экологическое положение.

Разлив распространился по обширной территории, находящихся под угрозой исчезновения коралловых рифов, затронув рыб и других морских обитателей. Некоторые ученые назвали произошедшее самой страшной экологической катастрофой в стране.

По словам ученых, последствия разлива все еще не устранены, и ущерб может на десятилетия оказать влияние на Маврикий и его зависимую от туризма экономику.

В среду экологические группы заявили, что по меньшей мере 14 мертвых дельфинов выбросило на берег Маврикия. По их словам, выбросившиеся на берег животные выглядели серьезно больными.