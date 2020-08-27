США нанесли авиаудар по боевикам "Аш-Шабаб" в Сомали

В заявлении африканского командования США говорится, что в понедельник авиаудар был нанесен недалеко от деревни Дарасалам в южной части Сомали, в районе Нижняя Шабелле.
Инцидент произошел после того, как боевики "Аш-Шабаб" атаковали здание в этом районе. В заявлении говорится, что трое боевиков были ранены и шестеро убиты.
В заявлении говорится, что ни один военнослужащий США не был убит или ранен, тем самым отвергая утверждение "Аль-Шабаб" о потерях среди военнослужащих США. Правительство Сомали в отдельном заявлении сообщило, что американские войска находились в регионе, чтобы проводить консультации и помогать местным силам.
"Аш-Шабаб" остается самой активной экстремистской группировкой в Африке. Американское командование в Африке называет эту группу "опасностью для Африки и Соединенных Штатов".
В январе боевики "Аш-Шабаб" убили военнослужащего США и двух американских подрядчиков в результате нападения на военную взлетно-посадочную полосу в соседней Кении. Это было их первое нападение на американские силы в этой стране.