В Сирии столкнулись российский и американский бронеавтомобили: четверо пострадавших

"Американский чиновник рассказал, что российское транспортное средство ударило в бок легковооруженный военный автомобиль США, травмировал четырех американцев. Собеседник добавил, что два российских вертолета пролетели над американцами, один из них находился на расстоянии 20 метров", — говорится в материале.

Отмечается, что американские военные в результате инцидента получили сотрясения мозга.

По словам одного из американских чиновников, ДТП произошло глубоко внутри деконфликтной зоны на востоке Сирии, где обычно российские силы находиться не должны.

"Подобные опасные и непрофессиональные действия представляют собой нарушение протоколов разрешения конфликтов, принятых Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года", — отметил чиновник.

По информации агентства, хотя уже имели место несколько инцидентов между американскими и российскими военными, осуществляющими патрулирование в восточной Сирии, собеседники описывают нынешний инцидент как серьезный.

"Чиновники заявили, что ситуацию обсуждает старшее руководство обеих стран, постоянно работает над предотвращением столкновения между своими силами в этой зоне", — говорится в сообщении.

Clashes of U.S. troops and Russians in Syria pic.twitter.com/Itkvvtzp12

— Defence Blog (@Defence_blog) August 26, 2020