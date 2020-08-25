Коронавирус сорвал мирные переговоры по Сирии в Женеве

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в Сирии сорвались через несколько часов после начала. Трое участников получили положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает DW.

В частности, по данным спецпредставителя ООН по Сирии Гейра Педерсена, COVID-19 обнаружен у трех членов сирийского конституционного комитета, спустя несколько часов после начала переговоров.

Участие в переговорах в Женеве под эгидой ООН берут по 15 представителей сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества. Они входят в состав конституционного комитета Сирии, который в целом состоит из 150 делегатов. Этот комитет призван разработать проект Основного закона страны.

Конституционный комитет был основан в сентябре 2019 года, напоминает DW. Он провел первое заседание в октябре. Второй раунд не состоялся из-за споров по повестке дня, а затем переговоры были прекращены из-за пандемии COVID-19.

Как известно, война в Сирии продолжается с 2011 года. Ее жертвами стали сотни тысяч мирных людей, миллионы сирийцев были вынуждены покинуть дома.