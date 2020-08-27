Расстрелял полсотни человек: новозеландскому террористу вынесли приговор

В истории Новой Зеландии - впервые осужденный был лишен права просить о досрочном освобождении на протяжении всего срока заключения.

Террористу Брентону Тарранту, который убил 51 человека в мечетях Новой Зеландии 15 марта 2019, вынесли приговор. Суд приговорил виновника к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Отмечается, что Таррант не возражал против пожизненного заключения. Мужчина заявил, что его политические и социальные взгляды во время совершения нападения были ненастоящими, что он чувствовал остракизм и хотел навредить обществу. В то же время Таррант признал, что это был террористический акт. Подобный приговор был вынесен впервые в истории Новой Зеландии.

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн одобрила приговор суда и заявила, что позднее Кабмин примет решение о депортации террориста в Австралию, где он родился и где продолжит отбывать наказание.

15 марта 2019 года в мечети Новой Зеландии ворвались вооруженные люди и устроили стрельбу. В результате нападения погибли более 50 человек.

Полиция задержала четырех человек: троих мужчин и одну женщину. Главным подозреваемым является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году.

В Новой Зеландии распространение манифеста террориста стало незаконным.