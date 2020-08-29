Кораблекрушение близ Маврикия: тысячи людей вышли на протест из-за гибели десятков дельфинов

Тысячи людей вышли на протесты в столице Маврикия из-за действий властей после кораблекрушения, приведшего к разливу тысячи тонн нефтепродуктов.

Жители островного государства провели мирный протесты в Порт-Луи после того, как разлив около 1000 тонн мазута в экологически уязвимых морских районах причинил гибель по меньшей мере 39 дельфинов.

"Совершенно очевидно, что мы находимся на поворотном этапе в истории нашей страны", - говорится в комментарии к газете Le Mauricien.

Островное государство в Индийском океане сильно зависит от туризма, поэтому инцидент стал серьезным ударом по ослабленной пандемией коронавируса экономике страны.

Жители и защитники окружающей среды потребовали расследования причин, по которым судно MV Wakashio отклонилось от курса. Его капитан и первый помощник арестованы и обвинены в "создании угрозы безопасному судоходству".

Судно село на мель 25 июля, а 6 августа была замечена утечка топлива в лагуну Махебург.

Тысячи добровольцев работали в течение нескольких дней, пытаясь минимизировать ущерб, создавая временные барьеры для нефти из набитых листьями сахарного тростника тканевых мешков и пустых пластиковых бутылок. Экологи эвакуировали с места бедствия десятки детенышей черепах и редких растений.

Между тем премьер-министр Правинд Джугнаут обвинил в медленной реакции правительства плохую погоду.

С тех пор на место прибыли эксперты судовладельца Nagashiki Shipping, Франции и Организации Объединенных Наций.

Оставшееся топливо с корабля было откачано до того, как судно окончательно развалилось на две части.