Пытались устроить засаду: на востоке ДР Конго ликвидированы десять боевиков

Десять террористов были ликвидированы на востоке Демократической Республики Конго во время попытки устроить засаду на конвой вооруженных сил страны.

В результате нападения, произошедшего возле города Мбо, шесть военнослужащих ДРК получили ранения.

Союзные демократические силы (ADF), вооруженная группировка Уганды, действующая в восточной части Демократической Республики Конго более трех десятилетий. С начала 2019 года боевики этой организации убили более 1000 мирных жителей.

"Два боевика ADF погибли на месте. Вечером после того, как мы захватили этот район, мы обнаружили еще восемь тел", - рассказал пресс-секретарь армии ДРК, комментируя происшествия.

По словам главы местного молодежного совета Мате Эдраса, после этого столкновения члены ADF убили пять мирных жителей недалеко от Мбо и взяли несколько заложников.

В конце прошлого года армия начала широкомасштабное наступление на ADF, что вызвало новую волну террора против гражданского населения со стороны боевиков.

Кризис безопасности вынудил сотни тысяч людей покинуть свои дома, что усложнило положение в Конго на фоне пандемии COVID-19, а также на эпидемию лихорадки Эбола, которая унесла жизни более 2200 человек.