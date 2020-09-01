Выборы близятся: Мадуро помиловал более сотни лидеров венесуэльской оппозиции

В понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро помиловал более 100 лидеров политической оппозиции, отбывающих наказание или которым предъявлены уголовные обвинения.

Этот шаг предпринят в преддверии парламентских выборов, назначенных на 6 декабря.

Министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что этот шаг направлен на "содействие мирному сосуществованию и разрешение разногласий через конституционные, избирательные и мирные каналы".

Среди помилованных в общей сложности 27 депутатов от различных политических партий, в отношении которых продолжаются судебные разбирательства.

"Помилование является гарантией участия всех партий в выборах в законодательные органы", - сказал Родригес.

В Венесуэле более полутора лет продолжается борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией во главе с председателем парламента Хуаном Гуайдо. В январе 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 государствами, включая Украину. Однако Николас Мадуро, на стороне которого находится армия, по-прежнему удерживает власть в стране.