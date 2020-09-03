Кораблекрушение у берегов Маврикия: власти страны "выставили счет" Японии

Власти Маврикия потребовали от Японии компенсацию в 34 миллиона долларов в качестве возмещения убытков из-за крушения судна Wakashio.

Об этом пишет японская газета Mainichi.

Согласно документу правительства Маврикия, страна требует от Японии оплатить в целом 13 млрд маврикийских рупий (34 млн долларов), на поддержку местной рыболовной общины, пострадавшей от разлива нефти.

Маврикий подсчитал, что на строительство 100 рыбацких лодок понадобится 12 млрд рупий, при этом 97 млн рупий нужно для подготовки 475 рыбаков и 60 шкиперов, которые вынуждены будут ловить рыбу в более отдаленных и суровых водах, чем они привыкли.

С 7 августа Маврикий объявил чрезвычайное положение окружающей среды, ссылаясь на опасения относительно влияния на виды, находящиеся под угрозой исчезновения, такие как птицы и морские черепахи. В настоящее время запрещено ловить рыбу в прибрежных районах, подвергшихся разливу нефти.

Судно село на мель 25 июля, а 6 августа была замечена утечка топлива в лагуну Махебург.

Тысячи добровольцев работали в течение нескольких дней, пытаясь минимизировать ущерб, создавая временные барьеры для нефти из набитых листьями сахарного тростника тканевых мешков и пустых пластиковых бутылок.

Между тем премьер-министр Правинд Джугнаут обвинил в медленной реакции правительства плохую погоду.

С тех пор на место прибыли эксперты судовладельца Nagashiki Shipping, Франции и Организации Объединенных Наций.

Оставшееся топливо с корабля было откачано до того, как судно окончательно развалилось на две части.