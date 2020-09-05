В Канаде призвали Беларусь освободить задержанных протестующих

Канада внимательно следит за соблюдением прав человека в Беларуси и призывает мир отреагировать на их массовые нарушения. Об этом заявил Постоянный представитель Канады в ООН Боб Рае на неформальном заседании по формуле Арри, посвященном ситуации с правами человека в Беларуси.

"Мы относимся к нарушениям прав человека, особенно доказательств совершения в Беларуси пыток, очень серьезно.

Мы не можем игнорировать эти доказательства или отойти в сторону и сказать, что не собираемся их обсуждать", - сказал Рае.

По его убеждению, "нет причин считать, что выборы были свободными и справедливыми". "Нам следует признать нарушение свободы слова, собраний и права на мирные демонстрации, а также риск безопасности людей, который это представляет для нас. Поэтому мы должны отреагировать", - отметил дипломат.

Он отметил, что власти Беларуси "должны как минимум начать диалог с собственным народом и освободить задержанных". "Существует также потребность в независимом расследовании", - отметил Рае.

Постоянный представитель Канады добавил, что "наше государство не может игнорировать такие нарушения и такого масштаба, и мы убеждены, что другие страны тоже не могут этого делать".