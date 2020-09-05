Британия усиливает поддержку граждан и СМИ в Беларуси

Британия усилит поддержку граждан и независимых СМИ в Беларуси. Об этом заявила министр Венди Мортон, которая представляла Британию на заседании Совбеза ООН по ситуации в Беларуси, передают в посольстве страны.

“Великобритания заявила, что удваивает свою поддержку независимым СМИ, правозащитным организациям и общественным организациям в Беларуси, предоставляя дополнительные 1,5 млн фунтов стерлингов на проекты в течение следующих двух лет.

Сюда входит усиление нашей поддержки совместной британско-польской программы по продвижению независимых СМИ, работающих в Беларуси для противодействия дезинформации”, - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что Великобритания однозначно осуждает “нападения на свободу СМИ белорусскими властями после фальшивых президентских выборов, включая преследования и задержания журналистов и ограничения доступа к интернету”.

“Великобритания будет продолжать призывать к ненасилию и прекращению преследований со стороны белорусских властей против мирных протестующих, средств массовой информации и лидеров оппозиции”, - заявили в посольстве страны.

Ранее сообщалось, что по состояию на сегодня, количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 26,5 млн.