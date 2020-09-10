"Битва" за воду: в Мексике во время протестов погибло два человека (Видео)

Национальная гвардия Мексики сообщила о перестрелке между военной полицией и вооруженными людьми на фоне протестов в штате Чиуауа.

По данным полиции, стрельба произошла возле плотины Ла-Бокилья, отводящей воду в США. В результате столкновения один человек погиб на месте, а еще один пострадавший скончался позже в больнице.

Во вторник вечером агрессивно настроенные люди забросали силы безопасности коктейлями Молотова и камнями, в конечном итоге заняв плотину и перекрыв шлюзовые ворота.

Насилие вспыхнуло на фоне планов по отводу дополнительной воды в США из-за так называемого "долга за воду", накопленного Мексикой в рамках двустороннего договора, регулирующего разделение воды между соседями.

Из-за сильной засухи в штате, у местных фермеров появились опасения, что их регион может остаться без воды. Они убеждены, что в этом году Мексика не должна перенаправлять воду в США.

Con palo en mano, agricultores corrieron a la Guardia Nacional y tomaron el control de la presa La Boquilla, en #Chihuahua. Los campesinos aseguran que les están robando agua para llevársela a Estados Unidos y acusaron de traidor al presidente @LopezObrador_ pic.twitter.com/VihpvLXYPc — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 9, 2020

Национальная гвардия сообщила в Твиттере, что во вторник вечером правоохранители задержали трех человек, у которых были обнаружены слезоточивый газ и магазин огнестрельного оружия, и доставили их для дальнейшего разбирательства в город Делисиас.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор на прошлой неделе предположил, что ООН можно попросить проанализировать планы распределения воды, и попросил жителей штата Чиуауа поверить в то, что он не оставит их без воды.

Он также предупредил, что Мексика столкнется с "санкциями", если она не перенаправит воду после накопления долга за последние годы.

"Не забывайте, что в США проходят выборы", - сказал Лопес Обрадор.