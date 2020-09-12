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Парадокс: защитник диких племен Амазонии погиб от стрелы аборигена

Парадокс: защитник диких племен Амазонии погиб от стрелы аборигена
21:39 Сегодня Телеграф BBC Фото: Твиттер
Ведущий бразильский эксперт по неконтактным племенам Амазонии Риели Францискато умер от попадания стрелы аборигенов в сердце.

В среду исследователь в сопровождении полицейских попытался приблизиться к представителям неизвестного ему ранее племени, которое никогда не контактировало с внешним миром.

Аборигены, заметив приближение чужаков, начали стрелять из лука. Полицейские успели спрятаться от стрел за машиной, но Риели Францискато повезло меньше. Стрела попала ему в область сердца.

"Он закричал, вытащил стрелу из груди, пробежал около 50 метров и упал бездыханным", - рассказал один из полицейских, сопровождавших Риели Францискато во время поездки.

Исследователя доставили в ближайшую больницу, но почти сразу по приезде он умер.

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Несчастный случай произошел около резервации Уру Эу Вау Вау в западном бразильском штате Рондония близ границы с Боливией.

56-летний Францискато был сотрудником Национального фонда индейцев Бразилии и почти всю свою карьеру посвятил изучению жизни и защите неконтактных народов региона.

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Все по теме:

Бразилия, Амазония, Риели Францискато.

Автор:

Телеграф
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