Вспышка Эболы в ДР Конго: болезнь может вырваться за пределы страны, в ВОЗ бьют тревогу

В западной провинции Демократической Республики Конго (ДРК) произошла вспышка Эболы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опасается, что болезнь может дойти до столицы страны Киншасы или перекинуться на соседнюю Республику Конго.

Вспышка в Экваториальной провинции на западе страны возникла в начале июня. На данный момент зарегистрировано 113 случаев заболевания и 48 летальных исходов.

"Пострадавший от вспышки район Бомонго является второй затронутой медицинской зоной, граничащей с Республикой Конго. Это существенно увеличивает шансы попадания болезни в другую страну", - заявила официальный представитель ВОЗ Фадела Чайб, подчеркнув необходимость трансграничного сотрудничество и координации.

Риск распространения болезни до столицы страны Киншасы также вызывает серьезную озабоченность агентства ООН.

Один из пострадавших районов, Мбандака, связан со столицей оживленным речным маршрутом, которым каждую неделю пользуются тысячи людей.

Это вторая вспышка Эболы в Экваториальной провинции и 11-я в целом по ДРК.

В июне болезнь обнаружили в городе Мбандака, где проживает более миллиона человек.