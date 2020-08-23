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Эболу ждали? Южный Судан усиливает контроль на границе с ДР Конго

Эболу ждали? Южный Судан усиливает контроль на границе с ДР Конго
Обновлено 22:18 Сегодня Телеграф Синьхуа
В Южном Судане заявили, что усиливают контроль на границе с Демократической Республикой Конго (ДР Конго), чтобы предотвратить распространение Эболы во время пандемии COVID-19.

Представитель Министерства здравоохранения Туу Лой сказал, что меры по профилактике Эболы были усилены, чтобы предотвратить ее распространение в Южном Судане, который уже борется с инфекцией COVID-19.

"Эбола вызывает серьезное беспокойство, и поэтому команда (Минздрава, - ред) обеспечит усиление превентивных мер по борьбе с лихорадкой Эбола", - сказал Лой.

"Эбола сейчас возникает в ДР Конго, которая находится в нескольких минутах ходьбы от некоторых наших округов, особенно в Западной Экватории. Некоторые люди из Западной Экватории могут ходить в ДР Конго, а люди из ДР Конго идут в Южный Судан", - добавил он. 

О последней на сегодняшний день вспышке лихорадки Эбола в ДРК было объявлено 1 июня 2020 года в Экваториальной провинции. При этом, несколько случаев выявленно в Мбандаке, столице провинции.

После вспышка распространилась на 11 из 17 медицинских зон провинции.

По данным ВОЗ, число заболевших во время вспышки Эболы на западе ДР Конго достигло 100.

Напомним, ранее в августе восемь человек в Кыргызстане были доставлены в Ошскую межобластную объединенную больницу с подозрением на сибирскую язву. Она также была обнаружена в Одесской области

Тем временем в городе Баян-Нур, что автономном регионе Внутренняя Монголия в Китае, была зафиксирована еще одна смерть от бубонной чумы.

По состоянию на воскресенье, 23 августа, в мире насчитывается более 23,1 млн инфицированных коронавирусом, более 803 тысяч человек умерли.

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Все по теме:

Южный Судан, Эбола, Демократическая республика Конго.

Автор:

Телеграф
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