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И еще одна напасть в 2020 году: в Кыргызстане зафиксировали вспышку сибирской язвы

И еще одна напасть в 2020 году: в Кыргызстане зафиксировали вспышку сибирской язвы
00:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Восемь человек в Кыргызстане доставлены в Ошскую межобластную объединенную больницу с подозрением на сибирскую язву.

Самому молодому пациенту - 17 лет, самому старшему - 45. Все они - мужчины. 

В Минздраве страны говорят, что их состояние стабильное. 

Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций позже официально подтвердил наличие инфицирования у одного из пациентов. 

Как установилось, все восемь пациентов участвовали в забое и разделке инфицированной коровы. Её мясо позже раздали в несколько сел Ошской области. 

В Минздраве уже установили 285 лиц, с которыми контактировали заболевшие. Они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь. 

Пробы грунта на месте забоя коровы подтвердили факт наличия сибирской язвы. Создан оперативный штаб по локализации и ликвидации очага вспышки инфекции. 

Сибирская язва является особо опасной инфекционной болезнью. При отсутствии лечения, уровень смертности от инфицирования доходит до 90%. Основными разносчиками болезни обычно является крупный рогатый скот, а также лошади, козы, овцы и верблюды.

Напомним, в городе Баян-Нур, что автономном регионе Внутренняя Монголия в Китае, накануне зафиксирована еще одна смерть от бубонной чумы.

В мире по состоянию на 3:00 11 августа зафиксировано свыше 20 миллионов случаев инфицирования коронавирусом нового типа. 

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Все по теме:

Эпидемия, Сибирская язва, Кыргызстан.

Автор:

Телеграф
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