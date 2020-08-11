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Пандемия: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 20 миллионов

Пандемия: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 20 миллионов
Обновлено 04:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В мире по состоянию на 3:00 11 августа зафиксировано свыше 20 миллионов случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Число умерших от осложнений, вызванных COVID-19, в мире составило 733 103 человека. Выздоровели от инфекции 12 209 074 человека. 

Всего зафиксировано 20 001 019 случаев инфицирования вирусом  SARS-CoV-2. 

"Лидерство" по числу заболеваний все так же держат США (5 085 821). 

За ними следуют Бразилия (3 057 470), Индия (2 215 074), Россия (890 799) и Южно-Африканская Республика (563 598).

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По числу смертей первое место также у США  (163 370). 

Следом за ними идут Бразилия (101 752), Мексика (52 298), Великобритания (46 611), Индия (44 386).

В Украине по состоянию на 10 августа лабораторно подтверждено 81 957 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 008.

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Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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