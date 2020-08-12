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Сибирская язва: В Одесской области зафиксировали случай заражения

Сибирская язва: В Одесской области зафиксировали случай заражения
20:38 Сегодня Телеграф Фото: facebook
На Одесчине на прошлой неделе обнаружили случай сибирской язвы. Об этом сообщили в ЦОЗ Украины.

"По информации ГУ "Одесский ОЛЦ МЗ Украины", 7 июля 2020 года в областной лабораторного центра поступило сообщение о случае подозрения на сибирскую язву", - сообщили в ЦОС.

По данным центра, при проведении эпидрасследования было установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался.

Также сообщается, что больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.

Только 7 августа он обратился к семейному врачу. 

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"Референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины выделила ДНК возбудителя сибирской язвы методом ПЦР. Специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведения полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге", - говорится в сообщении ЦОС.

Сибирская язва - особо опасная острая инфекционная болезнь, вызываемая спороносной палочкой сибирской язвы Bacillus anthracis, протекает в зависимости от места внедрения возбудителя, в кожной или генерализованной (кишечной, легочной, септической) форме. Эта инфекция относится к зоонозам - то есть человек инфицируется или от зараженного животного, или от контакта с кожей и шерстью. Основной источник инфекции - больные домашние травоядные животные: крупный и мелкий рогатый скот. Животные заражаются, съев траву, другие корма или выпив зараженную воду. Сибирской язвой чаще болеют люди, которые работают с животными и животными продуктами - костями, шерстью, кожей, мясом.

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Все по теме:

Украина, Одесса, Минздрав, Сибирская язва, ЦОЗ.

Автор:

Телеграф
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