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Ливийские протестующие подожгли здание штаб-квартиры восточного правительства (Фото)

Ливийские протестующие подожгли здание штаб-квартиры восточного правительства (Фото)
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф Aljazeera Фото: Твиттер
В ливийском городе Бенгази вспыхнули протесты. Демонстранты подожгли штаб-квартиру восточного правительства.

По словам очевидцев, поздно вечером в субботу протесты также вспыхнули в Аль-Байде, в Сабхе, и впервые в Аль-Мардж, оплоте мятежного командира Халифы Хафтара.

Несколько сотен протестующих вышли на демонстрации против политической элиты и из-за ухудшения условий жизни, среди которых длительные отключения электроэнергии и серьезный банковский кризис.

В Бенгази протестующие, часть их которых имели при себе оружие, подожгли здание правительства, в результате чего был поврежден фасад здания. Позже огонь удалось взять под контроль.

Экономический кризис в Ливии на востоке усугубились блокадой большинства нефтяных объектов страны, введенной ЛНА и ее сторонниками в январе.

Подобные демонстрации вспыхнули в конце августа в западной Ливии.

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Как известно, гражданская война в Ливии началась после свержения диктатора Муаммара Каддафи. Сейчас в стране фактическое двоевластие. Восточное правительство поддерживается Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром, также на его стороне воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Западное Правительство национального согласия (ПНС) официально признано ООН и активно поддерживается Турцией. 

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Ливия, Протесты, ЛНА.

Автор:

Телеграф
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