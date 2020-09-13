Ливийские протестующие подожгли здание штаб-квартиры восточного правительства (Фото)

По словам очевидцев, поздно вечером в субботу протесты также вспыхнули в Аль-Байде, в Сабхе, и впервые в Аль-Мардж, оплоте мятежного командира Халифы Хафтара.
Несколько сотен протестующих вышли на демонстрации против политической элиты и из-за ухудшения условий жизни, среди которых длительные отключения электроэнергии и серьезный банковский кризис.
В Бенгази протестующие, часть их которых имели при себе оружие, подожгли здание правительства, в результате чего был поврежден фасад здания. Позже огонь удалось взять под контроль.
Экономический кризис в Ливии на востоке усугубились блокадой большинства нефтяных объектов страны, введенной ЛНА и ее сторонниками в январе.
Подобные демонстрации вспыхнули в конце августа в западной Ливии.
Как известно, гражданская война в Ливии началась после свержения диктатора Муаммара Каддафи. Сейчас в стране фактическое двоевластие. Восточное правительство поддерживается Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром, также на его стороне воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Западное Правительство национального согласия (ПНС) официально признано ООН и активно поддерживается Турцией.