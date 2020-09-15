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Протесты на востоке Ливии: в ООН заявили о погибшем и раненых

Протесты на востоке Ливии: в ООН заявили о погибшем и раненых
Обновлено 05:11 Сегодня Телеграф CGTN Фото: Твиттер
Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) в воскресенье выразила обеспокоенность сообщениями о чрезмерном применении силы против демонстрантов в восточном ливийском городе Аль-Мардж.

"МООНПЛ выражает серьезную обеспокоенность в связи с информацией о том, что один мирный житель был убит, трое получили ранения, а ряд демонстрантов были арестованы 12 сентября на фоне сообщений о чрезмерном применении силы властями против мирных демонстрантов в городе Аль-Мардж", -  говорится в заявлении МООНПЛ.

МООНПЛ призвала к тщательному и немедленному расследованию этих инцидентов и к скорейшему освобождению все задержанных.

"МООНПЛ напоминает всем сторонам в Ливии, что права на мирные собрания и свободу выражения мнений являются основными правами человека и подпадают под обязательства Ливии по международному праву прав человека", - говорится в заявлении.

 По словам миссии, демонстрации в стране мотивированы глубоко укоренившимся разочарованием по поводу плохих условий жизни, нехватки электричества и воды, всеобъемлющей коррупции и отсутствия услуг по всей стране.

Миссия заявила, что демонстрации подчеркивают необходимость снятия нефтяной блокады и возвращения к полному и всеобъемлющему политическому процессу

В ряде городов на востоке Ливии вспыхнули протесты против отсутствия основных услуг, в основном электричества, здравоохранения и средств в местных банках.

Восточное правительство Ливии в воскресенье подало заявление об отставке.

Ливийские протестующие подожгли здание штаб-квартиры восточного правительства (Фото)

Как известно, гражданская война в Ливии началась после свержения диктатора Муаммара Каддафи. Сейчас в стране фактическое двоевластие. Восточное правительство поддерживается Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром, также на его стороне воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Западное Правительство национального согласия (ПНС) официально признано ООН и активно поддерживается Турцией. 

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Ливия, Протесты, ЛНА.

Автор:

Телеграф
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